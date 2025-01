Prefeitura de Pedreira realizou limpeza no Cemitério Santa Cruz

Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura de Pedreira estiveram nesta semana realizando limpeza nas dependências do Cemitério Santa Cruz, roçando o mato alto em toda a sua extensão.

Segundo informou o administrador da Necrópole, Wlademir Lúcio, as pessoas ao visitarem o Cemitério Santa Cruz insistem em levar vasos sem furos que acumulam água e podem servir de criadouro para o mosquito transmissor da Dengue. “Pedimos encarecidamente para que as pessoas não tragam flores naturais, embrulhadas em plástico e com vasos sem furos, a flor artificial dura mais e seu vaso não segura água, assim fica mais fácil a manutenção para nossas equipes e evitamos o risco de Dengue”, concluiu a administrador Wlademir Lúcio.

O Secretário de Serviços Urbanos Paschoal Loner, informou que as equipes estiveram trabalhando em toda a área do Cemitério Santa Cruz. “Realizamos a roçagem e limpeza geral, lembrando que no verão o mato cresce rapidamente e causa transtornos a população, porém estaremos atendendo todos os bairros, pedimos a colaboração dos moradores que ao flagrarem pessoas jogando lixo em áreas públicas denunciem pelo telefone 156”, concluiu o Secretário Loner.