Prefeitura de Pedreira realizou o Recapeamento Asfáltico de ruas do centro

A Prefeitura de Pedreira dentro do maior projeto de Recapeamento Asfáltico já realizado na cidade, desenvolveu os serviços de recuperação da pavimentação em várias ruas e avenidas localizadas na região central do Município, com a supervisão do Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras e Vias Públicas e apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana.

Nesta etapa foram realizados 15.722,40 metros quadrados de Recapeamento Asfáltico assim divididos: Rua Giacomo Aggio (740,15m2); Avenida Doutor Silvio de Aguiar Maya (4.422,69m2); Rua Siqueira Campos (4.147,34m2); Rua Silvio Azambuja de Oliveira Maya (1.381,21m2); Rua São José (1.867,54m2) e Rua Doutor Moacir do Amaral (3.163,47m2).