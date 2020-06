Prefeitura de Posse inicia 2ª chamada do Programa Alimento Solidário

A Prefeitura Municipal, através da Diretoria de Desenvolvimento Social e Cidadania, realizará a 2ª chamada para a retirada das cestas do Programa Alimento Solidário nesta quinta-feira, dia 4 de junho. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado e visa atender com cestas básicas as famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) da cidade, com renda per capita até R$89 mensais.

Quem ainda não retirou a cesta e está na lista, poderá retirá-la das 08h30 às 11h30 e das 13h às 16h, na quadra poliesportiva da EMEF Pref. Augusto Coelho. Esta é a última chamada para a distribuição do benefício. Para conferir os nomes dos munícipes que tem direito aos mantimentos e não realizaram a retirada, clique no site da prefeitura.

ENTREGA DE CESTAS:

LOCAL: EMEF PREF. AUGUSTO COELHO

DIA: Quinta-feira, 04/06

HORÁRIO: Das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h30