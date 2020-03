Prefeitura de Posse toma medidas contra o Coronavírus; cidade não tem casos suspeitos

Considerando o estabelecimento de estado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde pelo coronavírus (Covid-19) e em conformidade com as orientações do Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse informa que:

As unidades escolares municipais funcionarão em medida de adaptação entre os dias 16 e 20 de março, ou seja, as faltas serão abonadas e pedimos a colaboração das famílias para que se organizem em relação ao envio das crianças à escola, uma vez que, a partir de 23 de março as aulas estão suspensas até nova determinação. As avaliações escolares estão suspensas e serão reagendadas.

Consultas e exames de rotina serão cancelados (com exceção dos ultrassons gestacionais realizados no Ambulatório). A partir desta terça-feira, dia 17 de março, as unidades de PSFs funcionarão como principal local de triagem para aqueles que apresentarem sintomas gripais. Os munícipes que, de fato, necessitarem de atendimento serão acolhidos nas unidades de saúde, passarão por consulta e serão dispensados.

A medida visa evitar a aglomeração nas salas de espera. Por isso, pedimos a colaboração da população ao prezarem pelo isolamento social e SOMENTE em casos necessários, se dirigirem as unidades de PSF. O Pronto Socorro atenderá as demais emergências que não se enquadrarem nos sintomas do Covid-19.

Todos os eventos e campeonatos esportivos estão cancelados. Novas datas serão remarcadas em breve.

O Caixa e o Protocolo continuarão em funcionamento no Paço Municipal, mas pedimos a colaboração da população ao evitar aglomeração e prezar pelo distanciamento de, no mínimo, um metro em relação ao outro.

Reforçamos que, até o momento, nosso município não possui nenhum caso suspeito ou confirmado de coronavírus. Mas é importante que todos se protejam e continuem com os cuidados básicos de prevenção, como lavar bem as mãos e tampar boca e nariz ao espirrar ou tossir.

NÃO DISSEMINE NOTÍCIAS FALSAS! Em caso de dúvida, ligue diretamente na Secretaria Municipal de Saúde, através do número (19) 3896-2955.