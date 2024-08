Prefeitura de Santo Antônio de Posse abre inscrições para curso de Técnicas de Decoração e Arranjos com Balões

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, em parceria com o SEAC (Serviço de Ação Comunitária), está com as inscrições abertas para o curso de Técnicas de Decoração e Arranjos com Balões. Esta é uma excelente oportunidade para quem deseja aprender ou aperfeiçoar suas habilidades na arte de decorar eventos, criando ambientes criativos e encantadores com o uso de balões.

O curso será realizado entre os dias 20 de agosto e 12 de setembro, sempre às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30. As aulas acontecerão na Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Santo Antônio, 386, no Centro de Santo Antônio de Posse.

As inscrições podem ser feitas diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Social. Não perca a chance de se especializar em uma área em crescimento, que oferece diversas oportunidades de trabalho e negócio próprio.