PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE E UNIFAJ FIRMAM COOPERAÇÃO PARA AÇÕES DE COMBATE À DENGUE

Em razão dos crescentes casos positivos de dengue, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira, 6 de maio, uma parceria com o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), para o desenvolvimento de ações de prevenção, vigilância e apoio ao sistema público de saúde do município.

A iniciativa conta com a participação de 16 alunos do quarto ano do curso de medicina da instituição de ensino, do estágio da ênfase em saúde coletiva, desenvolvido pelas docentes, Fernanda Penatti, Dra. Dora (Maria Auxiliadora Zanin), Raquel Ramalheira e Xenia Pimenta, a partir do Núcleo de Telemedicina para Monitoramento da Dengue (Hub da Dengue).

De forma multisetorial, o projeto tem por objetivo monitorar os sintomas dos pacientes, fornecer as orientações sobre autocuidado, e alertar as áreas de atenção básica ou os serviços de urgência e emergência da saúde do município, em caso de complicações.

Iniciativa inédita no Estado de São Paulo, o hub conta com um núcleo multidisciplinar formado por estudantes das áreas de medicina, enfermagem, técnico em enfermagem e farmácia.

A parceria, vem somar-se às diversas medidas que o município vem tomando no enfrentamento à doença, com a ampliação do atendimento espontâneo nos seis Posto de Saúde da Família (PSFs), no Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas e no Pronto Socorro; campanha de Vacinação para pessoas de 10 a 14 anos; mutirão de vistoria de imóveis na área urbana e rural da cidade; termonebulização veicular (fumacê), utilizado para eliminar o inseto na fase adulta; busca ativa diária nos imóveis do município pelos agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE) para eliminar criadouros; decretação de situação de emergência em saúde pública para a dengue, o que permite ao executivo a adoção de iniciativas em caráter emergencial.