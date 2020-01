Prefeitura de Santo Antônio de Posse realiza 41 mil atendimentos em 2019

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Diretoria Administrativa, realizou o levantamento anual de atendimentos realizados no Paço Municipal, com exceção do INSS que, atualmente, funciona no prédio da Diretoria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Ao todo, foram realizados 41.021 atendimentos durante o período de janeiro a dezembro de 2019.

Os números incluem os setores de Agendamento Eleitoral, Água e Esgoto, Banco de Currículos, Banco do Povo, Caixa, Carteira de Trabalho, INSS, Junta Militar, Procon, Protocolo e Recursos Humanos.

O acompanhamento no número de atendimentos tornou-se possível a partir de outubro de 2018, com a instalação de um painel com senha eletrônica. A medida modernizou, facilitou e agilizou o serviço prestado aos munícipes e contribuintes.