Prefeitura de Santo Antonio de Posse realizará higienização e limpeza das ruas para prevenir o coronavírus

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Secretaria de Saúde e com o apoio do Departamento de Água e Esgoto, deu início nesta quarta-feira, dia 25 de março, no trabalho de higienização de ruas e espaços públicos como forma de prevenir ao coronavírus.

A ação será realizada diariamente, a partir das 19 horas, e prevê a lavagem das vias com maior fluxo e movimentação de pessoas, em decorrência da localização de estabelecimentos como supermercados, farmácias, bancos e unidades de saúde.

A limpeza será realizada com hipoclorito de sódio diluído em água, produto eficaz na redução das chances de contaminação por vírus, parasitas e bactérias.

CUIDADOS

O produto que será utilizado na limpeza das ruas tem como característica, o cheiro forte. Por isso, pedimos que os munícipes permaneçam em suas residências e evitem circular nas ruas durante a limpeza. Pedimos também que não façam uso de carros durante a higienização.

A ação será realizada até que essa pandemia do novo coronavírus (Covid-19) seja controlada.