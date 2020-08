Prefeitura de Santo Antônio de Posse recebe novos respiradores do Governo do Estado

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse recebeu três novos aparelhos respiradores destinados ao Pronto Socorro Municipal para serem usados no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no município. Dois respiradores de transporte foram entregues na quarta-feira, dia 12 de agosto, e um ventilador/respirador de suporte para leito foi entregue na quinta-feira, dia 13 de agosto.

Os aparelhos foram conquistas através do trabalho conjunto da Secretaria Municipal de Saúde e do DRS Estadual e encaminhados ao município pelo Governo do Estado de São Paulo. Com isso, a saúde municipal passar contar com 7 respiradores próprios, sendo quatro de suporte para leito e três de transporte.

Os respiradores são equipamentos médicos que ajudam as pessoas a respirar quando o sistema respiratório apresenta dificuldades de funcionar plenamente, como acontece com as pessoas que contraem a Covid-19 e apresentam quadros clínicos graves.