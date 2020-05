Prefeitura distribui kits de alimentação escolar à Rede Municipal a partir de amanhã

A Prefeitura de Holambra irá distribuir a partir desta sexta-feira, dia 29 de maio, kits de alimentação escolar para estudantes da rede municipal de ensino. O objetivo é recompor a ausência da merenda durante o período de quarentena e de estudo à distância.

Os kits serão entregues na unidade em que o aluno está matriculado entre 7h30 e 16h30. Eles devem ser retirados pelo pai, mãe ou responsável legal, que precisará apresentar um documento de identificação, como RG ou CPF, e o Cartão Cidadão do estudante.

“É importante dizer que a entrega vai seguir todas as normas de higiene e não serão permitidas aglomerações”, explicou o diretor municipal de Educação, Alexandre Moreira. “Os pais que não puderem retirar o kit nesta sexta-feira poderão ir até a escola em que o aluno estuda na próxima semana”.

Cada kit é composto por arroz, feijão, leite em pó, macarrão, molho de tomate, biscoitos, óleo, sardinha e achocolatado. Ele irá acompanhado de um folheto informativo com recomendações de prevenção ao novo coronavírus e protocolos de atendimento nas unidades de saúde.

“A distribuição será feita para todos os estudantes, do berçário ao 9º ano do ensino fundamental, uma vez por mês enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas. Serão mais de 2.300 unidades a cada 30 dias”, disse o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “Nós entendemos que o aluno que está em casa, estudando por meio das apostilas que entregamos no início do mês, precisa da merenda, da comida na mesa, para garantir sua saúde e o pleno desenvolvimento do seu aprendizado”.