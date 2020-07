PREFEITURA DISTRIBUI NOVAMENTE KITS COM ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Diante da crise econômica que o isolamento social ocasionou e buscando meios de minimizar esse impacto, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Estiva Gerbi entregou nesta sexta-feira, 17, kits de alimentos para as todas as famílias cujos filhos estão estudando na rede pública do município, incluindo as creches.

A entrega foi feita de acordo com um cronograma estabelecido por cada unidade escolar, onde cada idade e série escolar tem seu horário para retirada, evitando aglomerações. No total, serão beneficiadas aproximadamente 2 mil crianças.