Prefeitura divulga atrações da Semana de Meio Ambiente 2022 em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, divulgou a programação oficial da Semana do Meio Ambiente 2022, que acontecerá entre os dias 5 e 10 junho. Desta vez, a pasta trabalhará as ações de conscientização com o tema geral “Cuidando do Presente, Pensando no Futuro Sustentável”.

De acordo com a secretária Tamiris Artuzi, a Semana do Meio Ambiente tem como objetivo conscientizar a população na defesa do meio ambiente e do patrimônio natural, pensando na sustentabilidade, preservação do meio ambiente e qualidade de vida.

“Nossa meta é que todas as ações não fiquem somente na semana do evento, mas que todos se conscientizem da importância do meio ambiente em nossas vidas”, disse.

Estão programadas exposições, oficinas, palestras e muitas outras ações para todos estes dias, voltadas para todas as idades.

Confira a programação completa:

5 DE JUNHO: DOMINGO

Vacinação gratuita contra raiva e vermifugação, a partir das 8h

Local: Feira de adoção de animais da RPAA (junto à Feira Livre) na Rua Duque de Caxias

Ação disponível até quando durarem as doses

6 DE JUNHO: SEGUNDA-FEIRA

1º ato às 9h: Semeando gerações

Plantio de mudas de árvores feitas pelos associados da entidade “Terceira Idade Vida Nova”

2º ato das 9 às 17h

Exposição de Projetos de Sustentabilidade Ambiental com a participação da empresa Corpus e EcoPonto instalado no calçadão da avenida XV de Novembro

7 DE JUNHO: TERÇA-FEIRA

8h30: Palestra “Gestão Agroambiental de Bacias”, em parceria com a Casa da Agricultura, com o dr. Afonso Peche Filho do Instituto Agronômico de Campinas (IAC).

Local: Salão da Casa de Carnes JF na Rodovia José Santa Rosa, no km 16.

8 DE JUNHO: QUARTA-FEIRA

9h: Posse da Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável.

10h: Palestra “ODS: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030” com o professor e mestre Ricardo Bulgari.

Local: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores.

9 DE JUNHO: QUINTA-FEIRA

8h às 17h: Ambientalize-se.

Exposição de Projetos de Sustentabilidade Ambiental com a participação de diversas entidades e empresas, como PCJ, EcoPonto, Elektro, Condesu, Reciclebem, entre outras.

Local: Praça do Coreto.

10 DE JUNHO: SEXTA-FEIRA

Inauguração do espaço PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais).

Local: Praça Adão Rosa no bairro Resek.