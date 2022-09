Prefeitura divulga atrações musicais do Festival de Primavera em Artur Nogueira

_Grade de shows inclui dupla sertaneja, pagode, bandas de rock e outros;

programação também contará com encontro anual de carros antigos _

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura &

Turismo, divulgou as atrações musicais que se apresentarão no

Festival de Primavera – que acontece neste sábado (24) e domingo (25),

na Lagoa dos Pássaros. A grade de shows inclui gêneros diversos, que

vão desde duplas sertanejas até bandas de rock.

De acordo com o titular da pasta, Renato Carlini, os dois dias serão

recheados de novidades para divertir toda a família, com shows musicais

e encontro anual de carros clássicos (Old Motors Fest) – em homenagem

ao antigo organizador do evento, Carlos Sérgio Rotoli.

“O objetivo é promover atrações para dar as boas vindas a estação

mais linda do ano, que é a Primavera, e ainda proporcionar momentos de

lazer à população nogueirense”, enfatizou.

ATRAÇÕES MUSICAIS

No sábado (24), o Festival terá início às 19h com o grupo Momento

Certo. Mais tarde, às 21h, sobe ao palco a dupla Tiago & Kauan.

Já no domingo (25), as festividades começam logo pela manhã, às 10h,

com a banda Keep on Rock. Pela tarde, a partir das 13h, o público

prestigiará a banda Finder; às 16h será a vez da banda You Groove; e,

fechando o Festival de Primavera, a banda Trilha Zero se apresentará, a

partir das 19h.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

Carlini ressalta que toda a programação contará com praça de

alimentação montada pela Associação de Feirantes e Ambulantes de

Artur Nogueira.

Os cardápios incluem pastéis de diversos sabores, churrasco grego,

porções, lanches e hambúrgueres, churros, espetinhos, torresmo,

batidas, sorvetes, chopp, dentre outras bebidas e delícias

gastronômicas.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sábado (24)

-19h, Momento Certo;

-21h, Tiago & Kauan.

Domingo (25)

-10h, Old Motors Fest – Evento Anual de Carros Antigos;

-10h, Keep on Rock;

-13h, Finder;

-16h, You Groove;

-19h, Trilha Zero.