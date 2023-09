Prefeitura divulga ganhadores do 2° Concurso de Desenho de Artur Nogueira

Cinquenta e seis desenhos, produzidos por alunos da rede municipal, vão ilustrar o 2° livro da coleção que conta a história da cidade

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, divulga os ganhadores do 2º Concurso de Desenho, promovido entre os alunos da Rede Municipal de Ensino. Cinquenta e seis desenhos foram selecionados para ilustrar o 2° livro da coleção “Artur Nogueira tem história e memória.

Nesta terça-feira (05), o prefeito Lucas Sia (PSD) e a secretária de Educação, Débora Sacilotto, realizaram a entrega de um certificado e um kit de material escolar para os vencedores do concurso. A seleção dos desenhos foi cuidadosamente feita pelo autor da obra, Mano Fromberg.

O chefe do Executivo Municipal parabeniza cada aluno que se dedicou nesse projeto e diz que a iniciativa contribui para o desenvolvimento das crianças. “Eles se engajaram e produziram desenhos lindos, que agora ficarão registrados não só na memória, mas também nessa obra fantástica, que nos mostra como tudo começou”, destacou Sia.

CONTEXTO

A série de quatro livros foi uma iniciativa da secretária de Educação, Débora Sacilotto, e partiu da necessidade que ela vivenciou ainda em sala de aula: nenhum material didático infantil sobre a origem do município.

Para tanto, a Prefeitura através da Secretaria de Educação, promoveu o 1° Concurso Didático Literário “Artur Nogueira tem história e memória” em 2021, dando oportunidade aos moradores que quisessem escrever sobre a história do município. O vencedor foi Mano Fromberg e por isso, o jornalista ficou responsável por produzir um livro a cada seis meses.

O primeiro retrata o surgimento do município e as primeiras famílias; o segundo trará 20 personalidades homenageadas com nomes em ruas, avenidas ou prédios públicos; o terceiro enaltecerá a Educação, Esporte e Cultura nogueirense; enquanto o quarto abordará a Economia e Agricultura de Artur Nogueira.

Débora se emociona ao dizer que o lançamento dessa obra pioneira é um momento de grande celebração. “As páginas estão repletas de nostalgia e reúnem eventos que tornam Artur Nogueira uma cidade única”, concluiu a secretária.

Vale destacar que em 2022 ocorreu o 1° Concurso de Desenho entre os alunos da Rede Municipal de Ensino. Foram centenas de participantes, e quatro desenhos selecionados para dar um toque juvenil e colorido na contracapa do primeiro livro, que será lançado nesta terça-feira (05).

GANHADORES E PREMIAÇÃO DO 2º CONCURSO

Entre os 3 mil participantes, 56 foram escolhidos para ilustrar o segundo livro que está sendo produzido. Além do certificado e do kit de material escolar, os ganhadores receberão um exemplar do livro autografado pelo autor (quando finalizado).

Confira os selecionados desta 2ª edição do concurso:

– EMEF “Ederaldo Rossetti

Eduarda Vitória, Helena, Isabelly Lorena (1º Ano); Luana (2º Ano); Heric, Davi (3º Ano); Gabriel (4º Ano); Isadora, Allison Gabriel, Guilherme (5º Ano).

– EMEF “Francisco Cardona

Murillo, Yuri (1º Ano); Natanael (2º Ano); Nanda Vitória (3º Ano); Rafael, Nicole (4º Ano); Vinícius Gabriel, Beatriz (5º Ano).

– EMEF “Alcídia T.W. Matteis

Pedro Guilherme, Jõao Miguel (1º Ano); Pedro Henrique (2º Ano);

Manuela (3º Ano); Kauan (5° Ano).

– Emef Prof. Ver. Amaro Rodrigues

Arthur Vinicius (1º Ano); Ana Júlia (2º Ano); Brayan, Eduardo (3º Ano); Murilo (4º Ano); Lívia (5º Ano).

– EMEIEF Profª Aparecida Dias Dos Santos

Anna Júlia, Ágatha, Thayla, Ana Luiza (2º Ano); Geovana Paola, Aline, Robert (3º Ano); Izabella (4º Ano); Isabella, Ana Clara (5º Ano).

– EMEF Edmo Wilson Cardoso

Antônio Augusto, Eloah (1º Ano); Guilherme Augusto (5º Ano).

– EMEIEF “Osni José De Souza”

Maria Júlia, Laís Emanuelly, Gabriel Luiz (2º Ano).

– EMEF Elysiário Del’ Álamo

Anthony, Bernardo, Airon Henrique (1º Ano); João Victor, Rafaela (2º Ano); Davi, Ana Júlia (4º Ano); Francielly (5º Ano).

– EMEIEF Maria Plascidina De Almeida Filippini

Adrian Henrique (1º Ano); Vitor (2º Ano).