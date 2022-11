Prefeitura divulga ganhadores do Concurso de Desenho em Artur Nogueira

Quatro desenhos, produzidos por alunos da rede municipal, foram

escolhidos e serão fixados na contracapa de um dos livros que conta a

história da cidade

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação,

divulgou os ganhadores do 1º Concurso de Desenho, promovido entre os

alunos da Rede Municipal de Ensino. Os estudantes ganhadores e

finalistas foram recebidos e premiados no Gabinete Municipal pelo

prefeito Lucas Sia (PSD) e pelo vice Davi Fernandes (PSDB), nesta

terça-feira (8).

Foram centenas de participantes, e quatro desenhos selecionados. Para

concorrer, estudantes do Ensino Fundamental I deveriam elaborar, durante

a primeira quinzena de setembro, ilustrações com o tema “Como Surgiu

Nosso Município e as Primeiras Famílias”.

O concurso, segundo o chefe do Executivo, buscou incentivar os

estudantes a expressar suas vivências e conhecimentos adquiridos sobre

a história da cidade. “Essa iniciativa foi fundamental para o

desenvolvimento criativo das nossas crianças, já que para realizar os

desenhos, elas precisaram discutir sobre o tema, pesquisar a história

de Artur Nogueira e exercitar a aptidão artística. Parabéns a todos

pela dedicação e por expressarem o amor por nossa cidade de formas

tão carinhosas e criativas”, enfatizou Sia.

Os quatro ganhadores foram:

-Luna Ramos Freitas; 5º ano da EMEF Edmo W. Cardoso

-Nicoly Martins Almeida; 5º ano da EMEIEF Elysiário Del’ Álamo

-Enzo Nascimento Silva; 3º ano da EMEIEF Elysiário Del’ Álamo

-Victor Hugo da Silva; da EMEIEF Osni José de Souza

PREMIAÇÃO

Os desenhos vencedores ilustrarão a contracapa do livro que está sendo

produzido pelo jornalista e escritor Mano Fromberg, e que retratará a

história de como surgiu o município e as primeiras famílias. O

material histórico (livro 1) servirá como instrumento didático nas

escolas de Artur Nogueira.

Os quatro finalistas também receberam, nesta terça-feira (8), um

certificado de participação e um kit de material escolar.

Posteriormente, eles receberão um exemplar do livro autografado pelo

autor (quando finalizado). Os desenhos vencedores estão à disposição

da Secretaria Municipal de Educação.

Já os finalistas de cada unidade escolar receberam um certificado de

participação e um kit escolar, e os desenhos não selecionados foram

expostos na escola e, depois, devolvidos aos alunos.

O CONCURSO

Os participantes do Concurso de Desenho foram divididos em duas

categorias, sendo a primeira formada por alunos dos 1ºs, 2ºs e 3ºs

anos; e a segunda por alunos dos 4ºs e 5ºs anos.

A secretária de Educação Débora Sacilotto destaca que os professores

da disciplina de Arte, em colaboração com os demais professores,

incentivaram a participação de todos os estudantes e exploraram o tema

em sala de aula. Os alunos, por sua vez, receberam uma ficha de

inscrição, e os interessados foram orientados a preenchê-la e

entregar ao professor responsável no prazo estabelecido.

“Recebemos desenhos incríveis e queremos parabenizar todos aqueles que

se esforçaram e participaram. Evidenciamos inúmeros talentos e muitos

alunos descobriram uma nova paixão”, enfatizou Débora.