PREFEITURA DIVULGA HOJE RELAÇÃO PRELIMINAR DE APROVADOS NO PROUNI MUNICIPAL

A Prefeitura de Jaguariúna vai divulgar na edição desta quinta-feira, dia 23 de janeiro, da Imprensa Oficial a relação preliminar dos contemplados pelo Prouni Municipal 2025. Também sertão publicados os julgamentos dos recursos de indeferimento e os excedentes. O prazo para apresentação de recursos é de três dias.

O resultado final dos aprovados e excedentes será divulgado no próximo dia 31 de janeiro.

O Prouni Municipal é um programa voltado exclusivamente para moradores de Jaguariúna que oferece bolsas de estudo com desconto de 70% nas mensalidades de cursos do ensino superior. No total, são disponibilizadas até 500 vagas para os mais diversos cursos no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ).