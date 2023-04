PREFEITURA DIVULGA NOTA SOBRE ACIDENTE COM ÔNIBUS ESCOLAR OCORRIDO NESTA QUARTA-FEIRA EM SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Na manhã desta quarta-feira (5), aconteceu um acidente envolvendo um ônibus de transporte escolar da prefeitura de Santo Antônio de Posse, contra um poste de iluminação. O ônibus fazia o transporte de várias crianças no momento da colisão. Apesar do susto, não houve feridos.

Em nota a prefeitura disse que as medidas necessárias para garantir o bem estar das crianças foram tomadas e agradece a compreensão e solidariedade da população.

“A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse vem, em face do incidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 5 de abril, envolvendo ônibus de transporte escolar, esclarecer importantes pontos: apesar do susto, não houve feridos.

O motorista conduzia o veículo sentido a escola Prof.ª Elisabete Lala Villalva (CIEF) para solenidade de entrega de ovos de páscoa e apresentação cultural, quando perdeu o controle subitamente em uma subida. O chefe do executivo e a secretária de educação estavam no local e imediatamente, auxiliaram no suporte primário e o serviço de assistência competente.

O veículo envolvido, assim como todos os veículos de transporte escolar do município, passam por criteriosa avaliação, sendo todos aprovados. Todos os fatos e circunstâncias estão sendo minuciosamente apurados.

Esclarecemos que haverá perícia no ônibus em questão e contamos com o suporte das polícias civil e militar e da Secretaria de Segurança Pública por meio da Guarda Civil Municipal (GCM)” finaliza a nota.