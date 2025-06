Prefeitura divulga novas vagas de emprego para moradores de Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, divulga novas oportunidades de emprego. As vagas são ofertadas pela empresa Bimbo do Brasil LTDA.

Ao todo, estão disponíveis 10 vagas para o cargo de Auxiliar de Produção, com salário de R$ 2.677,23. A oportunidade é destinada exclusivamente a moradores de Artur Nogueira, de ambos os sexos, com ensino médio completo.

Além do salário, a empresa oferece um pacote de benefícios, que inclui: transporte fretado, refeição no local, convênio médico com coparticipação, convênio odontológico, seguro de vida, vale-alimentação no valor de R$ 320,00, day off no aniversário, convênio farmácia, acesso a plataforma de psicologia e uma cesta de produtos no mês de aniversário.

O processo seletivo ocorrerá no dia 09 de junho (segunda-feira), a partir das 9h, na Prefeitura de Artur Nogueira (sala de reunião), localizada na Rua XV de Novembro, nº 1400, Jardim Planalto. A distribuição de senhas será feita por ordem de chegada, a partir do mesmo horário.

Os interessados devem, obrigatoriamente, retirar a carta de encaminhamento, que possui quantidade limitada, no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Poupatempo.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, Tatiane Gibertoni, destacou a importância da iniciativa para a geração de emprego no município.

“Essa é mais uma ação que reforça nosso compromisso em fomentar o desenvolvimento econômico e gerar oportunidades para os nogueirenses. A parceria com empresas como a Bimbo do Brasil fortalece a economia local e valoriza a nossa mão de obra”, afirmou.

A Prefeitura de Artur Nogueira reforça a importância de que os candidatos cheguem com antecedência para garantir a participação e orienta que levem documentos pessoais e currículo atualizado.