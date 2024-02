Prefeitura divulga oficinas gratuitas de artesanato e culinária em Artur Nogueira

Projeto, desenvolvido na Feria de Artesanato pela Acrean, agora é expandido através de recursos da Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, divulga as inscrições para oficinas gratuitas diversas promovidas pela Associação de Empreendedores Colmeia Real (Aecran).

Além de artesanato, também são oferecidas oficinas de bolos, doces, salgados, sabão caseiro, entre outras. O projeto, que é desenvolvido de forma voluntária na Feira de Artesanato, agora será expandido à comunidade através de recursos da Lei Paulo Gustavo.

Os interessados devem se inscrever através do telefone/ WhatsApp: (19) 99309-7692 ou (19) 99672-5424.

“As oficinas já eram realizadas semanalmente na Feira de Artesanato. Através desse recurso, conseguiremos atender os bairros, de forma itinerante, para as pessoas que não conseguem se deslocar. Estamos muito felizes em avançar e fazer um trabalho ainda melhor dentro do município”, destaca a presidente da Aecran, Maria Telma.

De acordo com o secretário de Cultura Joaquim Pinheiro, a Aecran desenvolve um trabalho fantástico para auxiliar os munícipes na geração de renda. Reafirmamos nosso compromisso em apoiar esse projeto no que for preciso”, pontua o secretário de Cultura Joaquim Pinheiro.

CRONOGRAMA E LOCAL DAS OFICINAS

29/02 – Oficina de bolos

Local: Bairro São João dos Pinheiros (Casinhas)

Horário: 18h30

04/03 – Oficina de sabão

Local: Pq. dos Trabalhadores

Horário: 9h30

05/03 – Oficina de doces

Local: APAE

Horário: 13h

07/03 – Oficina de salgados

Local: APAE

Horário: 13h30

09/03 e 23/03 – Oficina de sabão

Local: Feira de artesanato

Horário: 8h

09/03 e 23/03 – Oficina de ponto cruz

Local: Feira de artesanato

Horário: 10h30

09/03 e 23/03 – Oficina de costura criativa

Local: Feira de artesanato

Horário: 13h30

09/03 e 23/03 – Oficina de crochê

Local: Feira de artesanato

Horário: 14h30

11/03 – Oficina de confeitaria

Local: APAE

Horário: 13h30

12/03 – Oficina de sabão caseiro

Local: Comunidade Vida Melhor

Horário: 8h30

14/03 – Oficina de artesanato

Local: APAE

Horário: 13h30

18/03 – Oficina de artesanato

Local: São João dos Pinheiros (Casinhas)

Horário: 9h

19/03 – Oficina de bolo no pote

Local: APAE

Horário: 8h

25/03 – Oficina de ovo de páscoa

Local: APAE

Horário: 13h30

01/04 – Oficina de artesanato

Local: Pq. dos Trabalhadores

Horário: 8h30

06/04 – Oficina de artesanato

Local: Feira de artesanato

Horário: 8h30