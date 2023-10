Prefeitura divulga programação do outubro rosa em Artur Nogueira

Mês de conscientização sobre o câncer de mama contará com exames de livre demanda para as mulheres e palestras sobre o tema

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, divulga a programação do outubro rosa – mês de conscientização sobre o câncer de mama. Exames de papanicolau, mamografia, e palestras de conscientização fazem parte do cronograma das Unidades de Saúde Familiar do município.

De acordo com o secretário responsável pela pasta, Amarildo Boer, a campanha é um momento crucial para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. “Estamos empenhados em oferecer à comunidade a oportunidade de realizar exames e receber informações valiosas que podem salvar vidas”, diz.

MAMOGRAFIAS

Normalmente, os exames de mamografia são realizados às segundas e sextas-feiras no Centro de Especialidades Médidas (CEM). Porém, durante o mês de outubro, as mulheres podem agendar os exames também às terças, quartas e quintas-feiras. “Estendemos o horário de atendimento para que as pacientes se organizem da melhor forma e todas tenham oportunidade de se prevenir”, conclui Boer.

É importante ressaltar que cada paciente deve procurar a unidade de destino para realizar o agendamento prévio.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Confira a programação completa do mês de outubro em cada USF do município:

USF BLUMENAU:

– Todas as terças e quintas-feiras: exame de Papanicolau com livre demanda

– 25/10 às 9h: Palestra de conscientização sobre o câncer de mama

USF BOM JARDIM (será realizado na unidade do São Vicente devido à reforma)

– Todas as terças e quintas-feiras: exame de Papanicolau com livre demanda

– 11/10 e 26/10 às 8h: Palestra de conscientização sobre o câncer de mama

USF CORAÇÃO CRIANÇA:

-Todas as segundas e quartas-feiras: exame de Papanicolau com livre demanda

– 18/10 às 14h: Palestra de conscientização sobre o câncer de mama

USF JARDIM DO LAGO:

-Segunda à sexta-feira: livre demanda de coleta de Papanicolau

– 10/10 às 8h: Palestra de conscientização sobre o câncer de mama

USF LARANJEIRAS:

– Todas as terças e quintas-feiras: exame de Papanicolau com livre demanda

– 19/10 às 8h: Caminhada com educador físico Robson

USF PLANALTO:

– Todas as terças e sextas-feiras: exame de Papanicolau com livre demanda

– 26/10 às 14h: Palestra de conscientização sobre o câncer de mama

USF RURAL:

– Todas as terças e quintas-feiras: exame de Papanicolau com livre demanda

– 10/10 às 8h: Palestra de conscientização sobre o câncer de mama

USF SACILOTO:

– Todas as sextas-feiras: exame de Papanicolau com livre demanda

– 19/10 às 14h: Palestra de conscientização sobre o câncer de mama

USF SÃO JOÃO DOS PINHEIROS:

– Todas as segundas e quartas-feiras: exame de Papanicolau com livre demanda

– 26/10 às 7h30: Palestra de conscientização sobre o câncer de mama

USF SÃO VICENTE:

– Todas as terças e quintas-feiras: exame de Papanicolau com livre demanda

– 11/10 e 26/10 às 8h: Palestra de conscientização sobre o câncer de mama

USF TEREZINHA VICENSOTTI:

– 18/10 Dia da Mulher (atendimento médico direcionado às mulheres e exames de papanicolau com livre demanda)

USF TRABALHADORES:

– Todas as quartas e quintas-feiras: exame de Papanicolau com livre demanda

– 16/10 às 8h: Palestra de conscientização sobre o câncer de mama