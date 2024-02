Prefeitura divulga vagas de emprego para moradores de Artur Nogueira

São 15 vagas de ajudante geral destinadas a homens; interessados devem retirar a carta de encaminhamento no PAT até dia 20 de fevereiro

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga um novo processo seletivo. As oportunidades são oferecidas pela empresa Frutas Tetzner. São 15 vagas de ajudante geral – destinadas exclusivamente à candidatos do sexo masculino.

O processo seletivo acontecerá na próxima quarta-feira (21), na sala de reuniões do Paço Municipal (Prefeitura), localizado na Avenida XV de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto. As senhas serão entregues por ordem de chegada, a partir das 9h.

Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento até o dia 20 de fevereiro, no PAT (Poupatempo) – localizado na Rua Alice Pereira Mansur, 51, Jardim Amaro.

CARGO E SALÁRIO

O salário para o cargo de ajudante geral (embalador) é de R$ 1.808,00. São oportunidades para 1º e 2º turno.

O nível de escolaridade exigidos pela empresa é Ensino Fundamental. Os benefícios incluem cesta básica, seguro de vida, fretado + prêmio.

SERVIÇO

Processo seletivo da Fruta Tetzner

Data e horário: 21 de fevereiro, às 9h

Local: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal

(retirar a carta de encaminhamento no PAT, até dia 20 de fevereiro)