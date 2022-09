Prefeitura divulga vagas para oficinas culturais e esportivas gratuitas em Artur Nogueira

_Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos oferece aulas de

teatro, ballet, esporte, dança, hip-hop, pilates e música; público

são crianças, adolescentes e idosos_

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e

Desevolvimento Social e do Lar Renascer, divulga oficinas culturais e

esportivas gratuitas. Através do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), serão oferecidas aulas de teatro,

ballet, esporte, dança, hip-hop, pilates e música. O público-alvo

são crianças e adolescentes de 06 a 18 anos, e idosos a partir de 60

anos.

As inscrições são gratuitas e, para participar, o morador deve se

cadastrar de forma on-line (https://linktr.ee/programasrenascer) e,

posteriormente, realizar a matrícula oficial. Vale ressaltar que os

formulários estão limitados ao número de vagas disponíveis em cada

modalidade e se encerrarão automaticamente ao atingirem o limite

pré-estabelecido.

As oficinas serão realizadas no salão multiuso na sede do Instituto

Renascer, localizado na Rua João Luiz Machado, 333 – Lado B, no bairro

Bela Vista. Dúvidas e outras informações podem ser obtidas através

do número (19) 3199-4642 ou do WhatsApp: (19) 9-9896-0387.

SCFV

De acordo com o titular da pasta social, Amarildo Boer, o Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos integra o conjunto de

serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), oferecendo à

população que vivencia situações de vulnerabilidades sociais, novas

oportunidades de reflexão acerca da realidade social, contribuindo

dessa forma para a planejamento de estratégias e na construção de

novos projetos de vida.

O enfrentamento das situações de vulnerabilidades é realizado por

meio de ações centradas no fortalecimento da autoestima, dos laços de

solidariedade e dos sentimentos de pertença e coletividade. Dentre as

atividades desenvolvidas pelos grupos do SCFV, destacam-se as de

natureza artístico-cultural, desportivas e lúdicas, que funcionam como

estratégias para promover a convivência e a ressignificação de

experiências conflituosas, violentas e traumáticas vivenciadas pelos

usuários.

Em Artur Nogueira, o Serviço tem o apoio do Governo Federal e parceria

da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e

Desenvolvimento Social e do Centro de Referência em Assistência Social

(CRAS). Ele conta ainda com a realização da equipe técnica da

Associação Lar Renascer.