Prefeitura doa terreno para OAB de Artur Nogueira

Executivo paga aluguel mensal de R$ 1.379,34 para manter a subseção da OAB na cidade

O prefeito Lucas Sia (PSD) assinou, na manhã desta terça-feira (21) o documento que doa um terreno para construção de uma sede própria da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Artur Nogueira. A doação trará economia aos cofres públicos, visto que o Poder Executivo era encarregado de pagar mensalmente um aluguel de R$ 1.379,34 para manter o órgão na cidade.

Sia (PSD) destaca que a mudança economizará cerca de R$ 16.552,08 por ano à Prefeitura. “O novo prédio, através da Casa da Advocacia e Cidadania, atenderá nossos munícipes com ainda mais qualidade e conforto, garantindo acesso e defesa para pessoas que muitas vezes não conseguem chegar a um advogado.

Economia aos cofres públicos, com menos R$16 mil de aluguel anual, e cuidado com nosso município”, ressaltou.

Cerimônia de lançamento da pedra fundamental

Ainda na tarde desta terça-feira (21), foi realizada a cerimônia de lançamento da pedra fundamental para dar início à construção do novo prédio. Além do prefeito, compuseram a frente de honra o vice-prefeito Davi Fernandes (PSDB); a chefe de gabinete Mayra Barbosa; a tesoureira da subseção Dra Maria Aparecida da Silva Barboni; além do Dr Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB do Brasil, seção São Paulo; Dra Carmen Josefina Maciel, presidente da subseção de Artur Nogueira; Dr Pedro Ricardo Boareto, conselheiro seccional da OAB-SP; Dr João Procópio das Neves, vice-presidente da subseção do município; Dra Maria Aparecida da Silva Barboni, tesoureira da subseção de Artur Nogueira; e o vereador Beto Baiano (Republicanos).

Na ocasião, Sia afirmou ainda que a subseção da OAB em Artur Nogueira possui profissionais de excelência em seu grupo de associados. “Com a doação desse terreno, temos certeza que a OAB de nosso município construirá um ambiente que aperfeiçoe seu trabalho, cuja realização colaborará para que esta importante classe continue a desenvolver seu papel social de justiça em nossa sociedade”, ressaltou Sia.

O projeto de Lei Complementar nº 651, que autoriza a doação do terreno, foi encaminhado e aprovado pela Câmara Municipal nogueirense e, posteriormente, sancionado pelo prefeito. O local está localizado na Área Institucional 1-A da Quadra “A” Residencial Manhattan.

Por fim, a Administração frisa que a doação será destinada única e exclusivamente à construção do prédio próprio da sede da OAB.

Fonte: PMAN