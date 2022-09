Prefeitura e Acean apresentam projeto que intensifica segurança e câmeras de monitoramento em comércios

_Projeto também prevê implementar botão do pânico exclusivo para

comerciantes; reunião de empresários acontece na próxima segunda (26)

na Câmara_

A Prefeitura, juntamente com a Associação Comercial de Artur Nogueira

(Acean), convidam empresários do município para uma reunião na

próxima segunda-feira (26). A intenção é apresentar o Projeto de

Monitoramento para Integração dos Comércios na Segurança Pública.

O encontro será no Salão Nobre da Câmara de Vereadores, a partir das

19h. O secretário municipal de Segurança, Roberto Daher, confirmou

presença e destacou os principais objetivos da reunião, bem como os

projetos a serem apresentados.

“Uma importante parceria deverá ser estabelecida com o empresariado

nogueirense. Esperamos poder instalar no município, dentro do ‘Programa

Câmara Cidadã’, câmeras de monitoramento nas principais ruas

comerciais de Artur Nogueira, com vigilância em tempo integral,

buscando melhorar em muito a segurança de nossa cidade, e não só dos

comércios, pois as câmeras, como dito, ficarão nas vias públicas”,

disse.

Daher também comentou que o plano inclui a implementação de um botão

de pânico exclusivo para os comerciantes que, em caso de iminente

prática delituosa, poderão acionar a Guarda Municipal, agilizando o

atendimento.

“Tal botão receberá a denominação de ‘Segurança no Comércio’.

Importante salientar que a participação de todos é necessária para

se ter uma segurança pública eficiente. Poder Público, comércio e

população em geral – todos contribuindo para o resultado almejado por

todos: uma Artur Nogueira cada vez mais segura”, enfatizou.

A Associação Comercial nogueirense reforçou o convite e corroborou a

importância da participação dos comerciantes no encontro. “A Acean

convida todos os empresários nogueirenses para participarem da reunião

de apresentação do projeto de monitoramento para integração dos

comércios na segurança pública. Ele será de suma importância para

esclarecer todas as dúvidas pendentes sobre o assunto”, finalizou.