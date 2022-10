Prefeitura e Expo Artur ampliam locais de retirada de Ingresso Solidário para show do Dilsinho

_Troca de 1 litro de leite de caixinha por ingresso pode ser feita na

Loja Curti Modas e na sede do Fundo Social _

A Prefeitura e a equipe de organização da Expo Artur ampliaram os

locais de retirada do Ingresso Solidário para o show do cantor Dilsinho

– que abre a Festa de Peão no dia 20 de outubro, quinta-feira.

A partir desta quarta-feira (28), a troca também poderá ser feita na

Loja Curti Modas – localizada na Avenida 15 de Novembro, Nº 897, no

bairro Wada. O funcionamento da loja é de segunda a sábado, das 9h às

18h, e de domingo, das 10h às 13h. Lá também é feita a venda de

ingressos para as demais noites de shows.

Já a retirada dos convites na sede do Fundo Social permanecerá de

segunda a sexta-feira, das 09 às 16h – como anunciado anteriormente. O

Fundo está localizado na Rua Nossa Senhora das Dores, Nº 325, no

Centro (em frente à Casa da Agricultura).

SOLIDARIEDADE

“A troca antecipada de convites garante o ingresso para o show, porque a

arena tem capacidade limitada. É uma oportunidade de juntar lazer,

cultura e solidariedade”, frisou a primeira-dama e presidente do Fundo

Social, Simone Sia Rissato.

Todos os produtos arrecadados serão direcionados ao Fundo Social de

Solidariedade de Artur Nogueira e, posteriormente, às famílias

vulneráveis assistidas pelo departamento.

EXPO ARTUR

A tradicional Festa do Peão de Artur Nogueira acontecerá entre os dias

20 e 23 de outubro, em estrutura montada no Balneário Municipal.

Confira abaixo as atrações musicais já confirmadas da Expo Artur

2022:

20/10, quinta-feira – Dilsinho (ingresso é 1 litro de leite)

21/10, sexta-feira – Jorge & Mateus

22/10, sábado – Barões da Pisadinha e Jottapê MC

23/10, domingo – Luan Santana