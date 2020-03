Prefeitura e voluntários promovem desinfecção de espaços públicos e de convívio

A Prefeitura de Holambra deu início nesta terça-feira, dia 24 de março, à desinfecção de espaços públicos, de lazer e de grande circulação de pessoas, bem como de áreas externas de unidades de saúde da cidade. O trabalho está sendo realizado por servidores com amplo apoio de empresários e comerciantes voluntários, bem como de bombeiros civis voluntários do município.

Após reunião com o prefeito Fernando Fiori de Godoy, o grupo estabeleceu uma base operacional provisória no bairro Morada das Flores, ao lado da sede da Polícia Municipal, para organizar as ações. A pulverização é feita com solução química de grande eficácia contra bactérias, fungos e vírus à base de amônia quaternária.

Passam pela limpeza reforçada os arredores de postos de atendimento da saúde, academias ao ar livre, espaços de grande fluxo popular como pontos turísticos e igrejas, prédios públicos como a Delegacia, equipamentos de praças como bancos e corrimãos, entre outros. A intenção é dificultar o contágio por contato com superfície contaminada.

“A principal arma contra o novo coronavírus, neste momento, é a informação e a prevenção. Estamos nos mobilizando nas mais diferentes frentes, combinando ações para minimizar os impactos da epidemia em nossa cidade”, destacou Dr. Fernando.

Empresas e comércios têm colaborado ativamente não apenas com trabalho, mas também através da doação de equipamentos que estão e serão utilizados na rotina de desinfecção. Segundo o grupo, a solução tem eficácia de até três dias. Depois disso a equipe terá que voltar aos locais para retomar a limpeza.

“Estamos todos nos empenhando muito. Precisamos exaltar a colaboração das empresas, dos comerciantes, dos bombeiros e de todos que estão nos ajudando voluntariamente nessa ação”, destacou José Roberto Maganha Junior, diretor municipal de Relações Institucionais, que participa das atividades. “São pessoas que merecem todo o nosso respeito e gratidão”.