Prefeitura encerra curso de formação continuada de professores da Educação Infantil

Encerramento do curso LEEI celebra ano de aprendizado e valorização dos educadores de Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, realizou na última quarta-feira (11/12) o encerramento do curso de formação continuada de professores da Educação Infantil, promovido ao longo do ano letivo de 2024.

A iniciativa faz parte do programa LEEI – Leitura e Escrita na Educação Infantil, vinculado ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), do Ministério da Educação (MEC).

O LEEI é um programa de formação continuada que visa aprimorar o trabalho pedagógico com leitura, escrita e oralidade na educação infantil. Desenvolvido em parceria com universidades públicas, o programa contou, em Artur Nogueira, com o apoio da UNESP.

Durante o ano, professores e coordenadores pedagógicos participaram de encontros periódicos mediados por formadoras municipais, selecionadas pela universidade parceira. As responsáveis pela condução das atividades no município foram as professoras Joandra Drein Cajueiro, Fabienne Ribeiro Araújo de Souza, Camila Franciele Leite e Tainá Bervint.

O evento de encerramento contou com apresentações culturais e participações especiais, destacando-se a contadora de histórias Prof.ª Damares Venâncio, o cantor Will Duka, a palestrante Prof.ª Rose Kreitlow Proença e a pequena bailarina Isadora.

Estiveram presentes no evento a diretora geral de Educação Infantil, Cristiane Prado, a diretora geral de Ensino Fundamental, Simone Strassa Miranda, e a articuladora municipal do CNCA, Carla Duzzi, além das formadoras e das professoras concluintes do curso.

A secretária de Educação, Débora Sacilotto, destacou a importância da formação continuada para os profissionais da educação infantil, afirmando: “Esses momentos formativos são cruciais para garantir que nossas crianças tenham acesso a uma educação de qualidade, que não só transmita conhecimento, mas também prepare para a vida em sociedade”.