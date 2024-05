Prefeitura entrega de kits de leitura para alunos do Ensino Fundamental em Amparo

A Prefeitura da Estância de Amparo por meio da Secretaria Municipal de Educação realizou a entrega de kits de leitura aos alunos da rede municipal de ensino, um importante marco no compromisso com a educação e o desenvolvimento intelectual dos alunos.

No dia 13 de maio, segunda-feira, os alunos do Cime Peter Pan foram os primeiros a receber os kits, contendo 9 livros cada e direcionados para estudantes do 1º ao 5º ano. Este gesto é parte de uma iniciativa que alcançará todas as 10 escolas municipais, beneficiando 2.300 alunos no total.

Para o Prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, uma das tarefas mais cruciais da escola é formar leitores, para que tenham um futuro promissor. “Acreditamos firmemente no poder transformador da leitura. Ela não apenas estimula a criatividade e desenvolve a imaginação, mas também trabalha a memória, amplia o vocabulário, ajuda na escrita e traz inúmeros outros benefícios essenciais para o desenvolvimento cognitivo e social de nossas crianças”, disse.

Este esforço está alinhado com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e o Programa Alfabetiza Juntos-SP, que têm como objetivo principal garantir que as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano. Ao fornecer acesso à literatura de qualidade, estamos investindo no futuro de nossos jovens, preparando-os para os desafios educacionais e incentivando um amor duradouro pela leitura.

Os livros dos kits serão integrados aos projetos de leitura já em andamento nas escolas do município de Amparo, maximizando seu impacto e enriquecendo o ambiente educacional como um todo.

Agradecemos a todos os envolvidos neste projeto, desde os gestores escolares até os pais e responsáveis, por seu compromisso com a educação de nossas crianças.

Para mais informações, por favor, entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação de Amparo.