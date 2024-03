Prefeitura entrega títulos de regularização fundiária e garante segurança jurídica para 240 famílias de Artur Nogueira

Cerimônia emocionante reuniu moradores do Pq. dos Trabalhadores, Coração Criança e Desmembramento Lolli, além de autoridades locais e estaduais

Em uma cerimônia especial realizada na tarde desta quinta-feira (14), a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Planejamento, entregou títulos de regularização fundiária para 240 famílias dos bairros Parque dos Trabalhadores, Coração Criança e Desmembramento Lolli. O evento contou com a presença de autoridades locais e estaduais, além de um grande número de moradores beneficiados.

A cerimônia foi marcada pela emoção dos moradores que, após anos de espera, finalmente receberam a escritura definitiva de seus terrenos. Estiveram presentes no evento o prefeito Lucas Sia (PSD), o vice Davi Fernandes (PSDB), o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, a Secretária Executiva do Programa Casa Paulista, Candelária Garcia, os deputados Barros Munhoz (PSD) e Dirceu Dalben (PLl, os secretários municipais, o presidente da Câmara, Adalberto DiLábio, o líder de Governo Melinho Tagliari, e os vereadores Nando do Gás, Beto Baiano, Zé Pedro Paes, Henrique Teles e a Zezé da Saúde.

Para o prefeito Lucas Sia (PSD), a entrega desses títulos representa a realização de um sonho para centenas de famílias que, por muito tempo, viveram em situação de insegurança jurídica. “A população merece esse reconhecimento, após anos de trabalho duro, pelo sonho da casa própria. Agora podem ter a certeza de esses imóveis são seus”, concluiu.

Durante o evento, Marcelo Branco frisou que, “quando entregamos um título, é o Estado reconhecendo o esforço feito por aquele cidadão ou família, um esforço de uma vida inteira, aplicando suas economias, ganhos com horas extras, muitas vezes arrumando um segundo emprego para poder comprar seu lote e construir sua casa. Quando regularizamos o imóvel, declaramos publicamente que o imóvel é dele, reconhecendo todo esse trabalho de uma vida”.

O evento desta quinta-feira (14) foi apenas o primeiro passo. Os demais moradores desses bairros também receberão os títulos em etapas subsequentes. O Poder Executivo está trabalhando para que essa seja uma realidade para todas as famílias do município.

[