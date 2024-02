Prefeitura executa obra de pré-tratamento de resíduos da UIPA

A Prefeitura concluiu essa semana uma obra de sistema compacto de captação de esgoto na UIPA (União Internacional Protetora dos Animais) de Itapira para solucionar os problemas de entupimento da rede coletora de esgotos do bairro Jardim Raquel que eram ocasionados pelo grande volume de resíduos gerados pela ONG durante a limpeza dos canis dos animais.

Através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras, foi elaborado o projeto de um sistema de retenção e decantação para os dejetos provenientes dessa rede de esgoto. O projeto contempla uma unidade receptora dos dejetos com gradeamento de materiais grosseiros e um local de retenção e decantação (tanque) para que, assim, o material mais denso fique acomodado no fundo do tanque e apenas a parte aquosa seja direcionada à rede pública coletora de esgotos.

O material denso será periodicamente retirado através de tampa de inspeção – por meio de válvula de engate rápido no caminhão hidro vácuo – e também há uma cesta metálica acionada por uma talha com controle remoto para remoção de resíduos de maior porte. O tanque com dimensões de dois metros de largura por seis metros de comprimento foi instalado na calçada defronte à UIPA.

Para execução do trabalho, foi contratada através de licitação a empresa PGPLAN Engenharia LTDA ao custo de R$ 120.153,95. Os recursos financeiros utilizados são provenientes de emenda parlamentar do Deputado Alex Madureira.