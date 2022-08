PREFEITURA FIRMA PARCERIA COM O CAMP DE MOGI GUAÇU

A Prefeitura de Estiva Gerbi através da Prefeita Cláudia Botelho,

firmou parceria com o CAMP – Centro de Aprendizagem Metódica

Profissionalizante de Mogi Guaçu com o objetivo de atender 60

adolescentes por ano, ou seja, 30 por semestre.

O principal objetivo da parceria é disponibilizar uma qualificação

profissional e oferecer o primeiro emprego aos jovens de 15 à 17 anos,

oriundos de famílias carentes de Estiva Gerbi.

O CAMP – Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante é uma

entidade não governamental sem fins lucrativos que promove a inclusão

social de jovens estudantes do ensino médio de escolas públicas,

oriundos de famílias carentes. Desde 1971, o CAMP desenvolve um

trabalho socioeducativo que os prepara para a vida e onde já foram

encaminhados mais de 9.000 adolescentes para o mercado de trabalho.

De acordo com a Prefeita Cláudia Botelho, as inscrições serão

abertas na próxima segunda-feira (15), na Secretaria de Educação para

seleção dos 30 primeiros adolescentes. Ainda de acordo com a Prefeita,

para o projeto de fato iniciar, é preciso da autorização da Câmara

de Vereadores, que deve votar também na segunda-feira, em regime de

urgência. “Estamos atendendo o pedido da população estivense e

iniciando mais este projeto que deve beneficiar os jovens na

qualificação profissional e na obtenção do primeiro emprego. Como

sempre digo, na nossa administração o trabalho de verdade, não para”,

enfatizou a Prefeita.