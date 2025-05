Prefeitura firma parceria e Artur Nogueira recebe novo Centro de Referência do Autismo

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, anuncia a implantação do Centro de Referência do Autismo de Artur Nogueira (Caartu), unidade especializada no atendimento gratuito de crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A inauguração acontece nesta terça-feira, dia 27, às 18h, na Rua Raul Grosso, 376, Jardim Resek I. A população pode acompanhar o evento e conhecer de perto a estrutura.

O espaço começa a funcionar a partir de uma parceria firmada entre a Prefeitura e uma entidade privada, replicando o CAJ — modelo já consolidado em Jaguariúna, e que é referência regional na área.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou que o município já vem investindo na causa há alguns anos e que o Caartu representa mais um avanço. “Artur Nogueira já demonstrou compromisso com as famílias atípicas ao implantar o Cratea. Agora, damos mais um passo importante com o Caartu, que representa mais do que um espaço físico — é um compromisso concreto com a dignidade, o cuidado e o respeito às famílias que convivem com o autismo”, afirmou.

ATENDIMENTOS HUMANIZADOS E MULTIFUNCIONAIS

O Caartu contará com uma estrutura multifuncional e uma equipe multiprofissional composta por neuropediatras, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, psicopedagogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais e enfermeiros, todos capacitados para atender as necessidades específicas do público com TEA.

De acordo com a secretária de Saúde, Daiane Mello, além do atendimento clínico, o centro também oferecerá suporte e orientação às famílias. “O objetivo é promover a inclusão e melhorar a qualidade de vida, tanto das crianças e adolescentes, quanto de suas redes de apoio”, explica.

A implantação do Caartu atende a uma demanda já existente no município. Desde o final de abril, a empresa vem realizando triagens com as famílias cadastradas nas redes de Saúde e Educação, que possuem crianças e adolescentes diagnosticados com TEA. Esse levantamento permitiu organizar o início dos atendimentos de forma estruturada, priorizando quem já está inserido no Sistema Único de Saúde (SUS).

Portanto, o atendimento não será de livre demanda, mas seguirá o mapeamento das famílias já cadastradas no sistema público.

A previsão é de que o Caartu realize mais de mil atendimentos por mês, organizados conforme a demanda já identificada no município.