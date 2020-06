Prefeitura fiscaliza bares da cidade em mais uma ação de enfrentamento ao Coronavírus – Amparo

Na noite de quarta-feira, 24/6, a Prefeitura de Amparo, por meio do Departamento de Fiscalização e Vigilância da Sanitária, organizou uma ação em conjunto com a Guarda Civil Municipal, com o intuito de vistoriar e orientar bares da cidade no que concerne às medidas de enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus, bem como a apuração das denúncias advindas da população.

Na ocasião foram vistoriados diversos comércio de bares, desde o centro até os bairros mais afastados, como Arcadas e Três Pontes.

O trabalho se baseou em sua maioria em orientação presencial no que tange às medidas restritivas dispostas nos decretos municipais e demais normativas determinadas pelos governos estadual e federal.

Nesse sentido, foi observado que a maior parte dos estabelecimentos estavam trabalhando dentro das normas estabelecidas, assim como alguns foram encontrados em inatividade.

Por outro lado, alguns estabelecimentos encontravam-se infringindo as medidas restritivas, os quais receberam notificação de advertência e ordem para restabelecimento das regras sanitárias cabíveis e demais orientações pertinentes pelas equipes de Fiscalização e Vigilância Sanitária, tendo havido a colaboração por parte dos proprietários desses estabelecimentos, não sendo necessário nessa oportunidade a aplicação de medidas mais punitivas.