Prefeitura forma 1ª turma do curso gratuito de Corte e Costura em Artur Nogueira

Solenidade aconteceu nesta quinta-feira (09), na Câmara Municipal; 29 alunos concluíram a capacitação

A Prefeitura de Artur Nogueira formou a primeira turma do curso gratuito de Corte e Costura na tarde desta quinta-feira (09). Ao todo, 29 alunos foram beneficiados pelo projeto e puderam concluir a capacitação.

A iniciativa é da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A solenidade aconteceu na Câmara Municipal e reuniu formandos e seus familiares, além de autoridades locais. Dentre eles, destaca-se o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social Amarildo Boer; a secretária de Desenvolvimento Econômico Tatiane Gibertoni Sia; o secretário de Segurança Dr. Roberto Daher; a diretora de Promoção Social Lourriê Capato – representando a primeira-dama do município Simone Sia Rissato; e a coordenadora dos Direitos e Apoio da Mulher Lúcia Buccini Carrilo.

Também estiveram presentes representantes das empresas Teka Tecelagem e Embrasa – parceiras da Prefeitura no projeto de capacitação: Paulo Rogério Campinas (Teka); Antônio Claudio de Souza (Teka); Luiz Carlos Venturine (Teka); e Raquel Santiago Greter (Embrasa). A professora do curso, Sílvia Regina Sant’ana, recebeu as alunas e as parabenizou pela conquista.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destacou a relevância do projeto para a cidade, bem como a importância de formar profissionais que atendam a demanda do mercado de trabalho. “Um excelente curso profissionalizante que, com certeza, promoverá muitas oportunidades. Em nome da Prefeitura, estendo os parabéns e desejo muito sucesso aos 29 alunos”, disse.

O titular da pasta social, Amarildo Boer, agradeceu o apoio dado pelas empresas Teka e Embrasa durante as aulas, e sinalizou o interesse em continuar a parceria. “O certificado abrirá portas para o mercado de trabalho e incentivará o empreendedorismo e desenvolvimento de potencialidades, proporcionando a esses alunos uma oportunidade de trabalho digno e desenvolvimento social”, pontuou.

CENTRO DE TREINAMENTO

As aulas foram ministradas entre os meses de setembro e outubro de 2022 no Centro de Treinamento de Corte e Costura de Artur Nogueira. A capacitação foi oferecida em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

Uma professora especializada capacitou os participantes quanto às técnicas de costura industrial, habilitando a operar máquinas (reta e overloque) através de exercícios em tecido plano e malha.

Na opção “Costureiro Avançado”, os alunos com noção de costura básica aprenderam as técnicas de costura para conserto, ajuste de roupas, e customização de peças do vestuário, desde a marcação até o acabamento.

A primeira-dama de Artur Nogueira e presidente do Fundo Social, Simone Sia Rissato, pontua que, para atender a demanda com excelência, o Centro de Treinamento foi equipado com 32 máquinas de costura, além de mesas de corte.

“Muito mais que uma escola, esse espaço tem sido uma oportunidade para as empresas municipais contarem com mão de obra capacitada – cujas demandas são cada vez maiores e urgentes; e para muitos moradores se profissionalizarem ”, frisou Simone.

Novas aberturas de turmas e disponibilidades de outros cursos serão divulgadas pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura. O Centro de Treinamento de Corte e Costura está localizado na Rua Angelo Tebaldi, Nº 97, no Jardim Planalto.