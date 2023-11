Prefeitura forma agentes comunitários e fortalece Atenção Básica da saúde nogueirense

Cerimônia aconteceu nesta sexta-feira (10), na Praça CEU das Artes, onde 35 profissionais receberam o diploma do curso técnico

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde e da Coordenação da Atenção Básica, celebrou a formatura de 35 Agentes Comunitários da Saúde (ACS) em um curso técnico viabilizado pela Administração Municipal.

A cerimônia de formatura aconteceu nesta sexta-feira (10), na Praça CEU das Artes, reunindo autoridades locais e população em geral, dentre elas: o prefeito Lucas Sia (PSD); o secretário de Saúde Amarildo Boer; a chefe de Gabinete Mayra Barbosa; o vereador e líder de governo Melinho Tagliari; a vereadora Zezé da Saúde; a preceptora do curso Cássia Sachi; a diretora de Saúde Sônia Teresani; as coordenadoras da Atenção Básica Soraia Cardoso e Cristina Cruz; além das famílias dos formandos.

A capacitação representa um marco significativo no município, integrando-se ao Programa Saúde com Agente, uma iniciativa criada para fortalecer a política de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da formação ampla dos Agentes Comunitários de Saúde.

Durante o evento, o prefeito Lucas Sia (PSD) enfatizou a importância do programa ao afirmar: “Esta formatura é um testemunho do nosso compromisso em fortalecer a saúde nogueirense. Ao capacitar nossos agentes, estamos investindo no alicerce da saúde preventiva, promovendo uma abordagem mais integrada e eficaz em nossa Atenção Básica”, frisou o chefe do Executivo Municipal.

SAÚDE DE EXCELÊNCIA

De acordo com a secretaria, o curso técnico proporcionou aos profissionais conhecimentos iniciais essenciais para a prática diária, abordando temas que promovem a integração entre as equipes de saúde e a população adscrita à unidade básica de saúde.

Além disso, contemplou aspectos relacionados às políticas públicas de saúde, controle social, e ações voltadas para a promoção da saúde e prevenção de doenças.

O titular da pasta Amarildo Boer destacou a relevância da qualificação dos agentes comunitários, afirmando: “Investir na formação desses profissionais é investir no alicerce de um sistema de saúde mais robusto e eficiente. Estamos construindo uma rede mais integrada, capaz de atender às demandas específicas de nossa população e promover a saúde em sua plenitude”, disse.

Com a conclusão do curso, os Agentes Comunitários de Saúde de Artur Nogueira estão preparados para desempenhar um papel fundamental na promoção da saúde preventiva, atuando como elo vital entre a comunidade e os serviços de saúde oferecidos pelo município.