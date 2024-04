Prefeitura inaugura mais duas unidades do Parcão e total chega a dez em Campinas

Crédito: Fernanda Sunega

Prefeito Dário Saadi entregou os novos espaços à população durante cerimônia na manhã deste domingo, 21. Pelo menos 60 mil pessoas devem ser beneficiadas

A Prefeitura de Campinas inaugurou na manhã deste domingo, 21 de abril, mais duas unidades do Parcão – Espaço pet. Uma no Parque Jambeiro e outra no Parque da Figueira. Com isso, o total de unidades do Parcão em Campinas chega a dez. Destes, nove foram entregues pelo prefeito Dário Saadi. A entrega dos equipamentos integra a série de 250 realizações da Prefeitura para celebrar o aniversário de 250 anos de Campinas, em 14 de julho.

O prefeito Dário Saadi participou da cerimônia de entrega desses espaços e a estimativa é de que 60 mil moradores sejam beneficiados, sendo 30 mil em cada região. As obras foram executadas pela Secretaria de Serviços Públicos.

No Parque Jambeiro, a área é de 1.200 metros quadrados, e no Parque da Figueira é de 800 metros quadrados. Ambas são gramadas, cercadas com alambrado, iluminação, obstáculos, brinquedos e bebedouro, para lazer socialização dos cachorros. O investimento em cada uma foi de R$ 120 mil.

“Em comemoração aos 250 anos de Campinas, entregamos mais duas unidades de parcão, uma no Jambeiro e outra no Parque da Figueira. No Jambeiro, fica dentro de uma praça imensa, com mais de 5 mil metros quadrados, que agora tem um espaço exclusivo para cães. São espaços de interação entre tutores e seus cães e que favorecem a qualidade de vida. A população tem solicitado muito locais como este. Nós estamos entregando”, afirmou o prefeito.

Marcelo Alexandre Barbosa, morador do Parque Jambeiro, elogiou a entrega do Parcão no bairro. “Frequento aqui com minha esposa e minhas filhas. E agora podemos trazer nossos cães. Ficou excelente”, elogiou Marcelo.

O vereador Permínio Monteiro participou das cerimônias, representando a Câmara Municipal de Campinas. Também participaram o vice-prefeito, Wanderley de Almeida, o secretário de Serviço Públicos, Ernesto Paulella, além do secretário chefe de gabinete, Aderval Fernandes Júnior, o presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães, o presidente da Camprev, Marionaldo Fernandes Maciel, além de lideranças comunitárias e a população.

Estrutura

As unidades de Parcão- Espaço pet são áreas planejadas especialmente para que cachorros possam ser levados para se exercitar, brincar e socializar. As estruturas são cercadas com alambrado, gramadas, com iluminação, obstáculos, brinquedos e bebedouros. Com estas duas unidades entregues pelo governo Dário Saadi, o total chega a dez em Campinas. Eles estão distribuídos pelas seguintes regiões:

Lagoa do Taquaral

Jardim Nova Europa

Jardim São Gabriel

Parque Industrial

Jardim Proença

Vila Padre Anchieta (3 unidades)

O que vem pela frente

A Administração prevê entregas de mais três parcões nas seguintes regiões da cidade: DIC 4, Vila Joaquim Inácio e Vila União.

Esta ação integra a série de ações para as comemorações dos 250 anos de Campinas. Até o dia 14 de julho de 2024 a Prefeitura anunciará 250 realizações, uma por dia, em todas as áreas, para oferecer mais qualidade de vida para cerca de 1,1 milhão de habitantes que vivem na cidade, além de quem vem para trabalhar e passear.