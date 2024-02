Prefeitura inaugura nesta sexta reforma e ampliação de unidades de ensino do Palmeiras

A Prefeitura de Holambra inaugura nesta sexta-feira, dia 23 de novembro, às 15h30, obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Recanto das Palmeiras e da Creche Abelhinha, ambas no bairro Palmeiras. A cerimônia, aberta ao público, contará com a presença de autoridades locais. Serão distribuídos pipoca e algodão-doce para as crianças.

O projeto da escola, de acordo com a diretora municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural, Yessika Eltink, contempla a construção de quatro novas salas, sendo uma de diretoria, além da pintura interna e externa de toda a unidade. Na creche foram construídos dois berçários, duas salas de repouso, um lactário, dois fraldários e uma sala para secretaria. Um investimento total de cerca de R$ 600 mil em recursos municipais e de R$ 400 mil vindos do Estado, totalizando R$ 1 milhão.

“Nos últimos meses fizemos entregas de ampliações e reformas feitas no Imigrantes e no Fundão. Estes trabalhos melhoram o atendimento aos alunos e garantem melhores condições de serviço para os professores e funcionários das instituições de ensino”, falou o prefeito da cidade, Fernando Capato. “Além de aprimorar o atendimento e acolhimento de alunos, as obras contribuem para ampliar a oferta de vagas em nosso município”.

A Escola Municipal Recanto das Palmeiras atende atualmente 126 estudantes do Ensino Fundamental I, entre 6 e 10 anos de idade. Já a Creche Abelhinha conta com 120 crianças de 4 meses a 5 anos que frequentam do Berçário ao Nível II.