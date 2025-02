PREFEITURA INAUGURA NOVA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL AMÂNCIO BUENO NESTA SEGUNDA

A Prefeitura de Jaguariúna vai inaugurar nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, às 9h, a Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno, localizada na região central da cidade. A iniciativa traz de volta à educação pública municipal um prédio histórico que por muitos anos foi sede dessa unidade de ensino, marcando gerações de jaguariunenses que frequentaram suas salas de aula.

A reabertura do espaço reformado representa um importante passo para a educação da cidade. A unidade acolherá 391 alunos do Ensino Fundamental I e contará com uma equipe de 32 professores, além de monitores, agentes de gestão pública, agentes de serviços gerais, diretor, vice-diretor e coordenação pedagógica.

Localizado no coração da cidade, o prédio da Escola Coronel Amâncio Bueno abrigava, desde 2009, o Paço Municipal e o gabinete da Prefeitura de Jaguariúna. Com a decisão do atual prefeito, Davi Neto, de devolver a função original ao espaço, o local passou por uma ampla reforma, garantindo uma infraestrutura adequada e moderna para os alunos e profissionais.

Para viabilizar a mudança, o Gabinete Municipal foi transferido provisoriamente para a Fazenda da Barra.

“A reativação do prédio escolar reflete um compromisso da gestão municipal com a valorização da educação e a preservação da memória local. A expectativa é que a nova Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno continue a ser um importante centro de formação de cidadãos e um local de boas lembranças para as futuras gerações”, disse o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

“A reinauguração da Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno é motivo de grande orgulho para toda a comunidade educacional de Jaguariúna. Este prédio histórico carrega memórias de gerações e, com a reforma realizada, está preparado para receber nossos alunos com segurança, conforto e uma infraestrutura moderna, adequada às práticas pedagógicas atuais”, afirmou a secretária de Educação, Juliana Guidi Amadeu.

Foto: Thiago Carvalho