Prefeitura inaugura novo Ginásio Poliesportivo dos Ipês

A Prefeitura de Holambra entregou nesta quinta-feira, 30 de julho, um novo espaço esportivo e de lazer para uso dos moradores na região central do município: o Ginásio Poliesportivo dos Ipês, localizado ao lado do Complexo Aquático Municipal.

O local permite a utilização de quadras de futebol, basquete, vôlei, tênis e outras modalidades e conta com arquibancada e vestiários masculino e feminino com chuveiros. A obra foi realizada por meio de convênio com o Ministério da Cidadania. O investimento foi de cerca de R$ 730 mil.

O professor de educação física Fred Scheltinga, responsável pelo time de basquete Ball Black Horses, de Holambra, aprovou o novo espaço. “Antes da quarentena nós usamos a quadra várias vezes. É um lugar aberto, bem arejado, de fácil acesso para todo mundo”, falou. “Ficamos bem contentes com o local e neste momento de pandemia estamos sentindo falta da quadra”.

“Iremos atender aqui diversas modalidades esportivas”, explicou o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “Queremos incentivar ainda mais a prática de esportes em nossa cidade, afinal, atividade física proporciona mais qualidade de vida e saúde. Além disso, a ideia é ampliar horários disponíveis, facilitar a prática de diferentes modalidades e focar na formação de novos atletas”.

Para evitar aglomerações, em função da pandemia do novo coronavírus, não houve solenidade de inauguração. Imagens do local serão divulgadas no portal do governo, em www.holambra.sp.gov.br, e nas redes sociais da Prefeitura para que a população possa conhecer a nova obra. Além do Ginásio, outras obras de quatro outros equipamentos públicos de esportes foram inauguradas nesta quinta-feira: as pistas de skate e de bicicross da Praça dos Pássaros e as reformas do Estádio Municipal e do Complexo Aquático.