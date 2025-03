PREFEITURA INAUGURA QUADRA POLIESPORTIVA DO BELA VISTA

Após uma espera de mais de 10 anos, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse vai entregar à população a nova quadra poliesportiva do bairro Jardim Bela Vista, localizada na Escola Conceição Godoy Menuzzo. A cerimônia de inauguração acontece no sábado, 29 de março, às 9h, e contará com a presença de autoridades municipais, representantes da comunidade escolar e moradores da região, que celebrarão a concretização dessa importante obra para o município.

Com um total de 806m² de área construída, a quadra coberta conta com vestiários equipados, banheiros masculino e feminino, além de oito chuveiros, garantindo conforto e estrutura adequada para os usuários. O espaço foi projetado para a prática de diversas modalidades esportivas, como basquete, vôlei e futebol, proporcionando mais qualidade de vida e incentivo ao esporte para crianças, jovens e adultos da comunidade.

A obra, que teve início em 2014, foi realizada em quatro etapas e recebeu um investimento total de aproximadamente R$ 1,8 milhão. Deste montante, R$ 509.671,06 foram viabilizados por meio do programa PAC 2, através do convênio de número 205181/2013, enquanto o restante do valor foi custeado com recursos próprios do município.

“Essa conquista representa muito mais do que uma estrutura física. Ela simboliza nosso compromisso com a educação de qualidade, oferecendo um espaço adequado para que nossos alunos pratiquem esportes, desenvolvam habilidades, trabalhem em equipe e tenham mais momentos de lazer e bem-estar,” exalta a secretária municipal da pasta, Maracy Cristina Pavanello de Souza.

Maracy ressalta ainda que a educação vai além da sala de aula. “O esporte é uma ferramenta essencial para o aprendizado, promovendo disciplina, saúde e inclusão. Por isso, investir em infraestrutura escolar é investir no futuro das nossas crianças e jovens,” conclui.