PREFEITURA INAUGURA RESTAURO DA ANTIGA ESTAÇÃO E MONUMENTO AO IMIGRANTE ITALIANO

A Prefeitura de Mogi Mirim promoveu na noite desta terça-feira (29), a inauguração do restauro da antiga Estação da Mogiana (Estação Educação), localizada na Rua Conde de Parnaíba, Centro da cidade. O restauro do prédio foi executado com uma verba de R$ 612.728,73, recurso do Governo Estadual que veio do MIT (Município de Interesse Turístico), o qual Mogi Mirim faz parte. A verba foi pleiteada ao município à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo de Mogi Mirim).

Também na noite de terça-feira, foi inaugurado o monumento em homenagem ao imigrante italiano, doado pelo artista plástico local Paulo Henrique Longatto, que tem como foco a imigração italiana na cidade, que hoje conta com mais de 600 famílias de descendência italiana que residem no município.

Aberto no Salão Vermelho com a apresentação do Coral Municipal, fruto da parceria entre a Lyra Mojimiriana e a Secretaria de Cultura e Turismo, o evento contou com a presença de diversas autoridades, como o prefeito Paulo Silva; a Secretária de Estado de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton; o diretor do Dedatur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), Antonio Serralha, representando o Secretário de Estado Turismo e Viagens, Roberto de Lucena; Alberto Salvador Mayer, presidente do Comitês SP; Jarbas Favoretto, presidente da AMItur; e Sebastião Zoli Junior, presidente do Comtur, além de lideranças regionais, secretários municipais, representantes do segmento da Cultura e demais convidados,

“Temos que preservar essa cultura, essa história. Nosso papel é desenvolver isso. Quem preserva a cultura e desenvolve turismo, gera desenvolvimento econômico”, destacou o prefeito Paulo Silva. Antônio Serralha foi enfático ao dizer que estava feliz em ‘ver a aplicação dos recursos que os municípios têm feito, recuperando espaços históricos e culturais artísticos, melhorando a autoestima da população local e preparando as cidades para receber os turistas”.

Por fim, Marília Marton ressaltou: “O Estado de São Paulo só se desenvolve a partir das ferrovias. No ano que vem, vamos completar 150 anos da chegada dos italianos. Essa é a nossa história. O desenvolvimento econômico que o turismo traz é anexado ao desenvolvimento humano que a cultura traz. A cultura é o que nos conecta com a sociedade”, apontou.

Após o descerramento da placa inaugural, o público se dirigiu até o lado externo da Estação Educação, onde acompanhou a intervenção circense dos alunos do ICA (Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente). Na sequência, os participantes prestigiaram a inauguração do monumento em homenagem ao imigrante italiano, um projeto idealizado pela Società Emilia-Romagna Baixa Mogiana e doado ao Município.

A “Famiglia”, nome dado à escultura, foi instalada próxima do Pátio dos Italianos, denominação da área entre a Antiga Estação da Mogiana, aonde os italianos chegavam desde 1875, em Mogi Mirim e região, e a Central de Serviços, onde está o PoupaTempo e onde são realizadas as feiras nas manhãs de sábado e domingo e nas noites de quarta-feira.