Prefeitura informa mudança de sentido em rua próxima ao Hospital de Artur Nogueira

Departamento de Trânsito implantou sentido único em trecho da Rua Antônio Matheus entre Avenida Dr Fernando Arens e Rua Rui Barbosa

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Departamento de Trânsito, alterou o sentido de uma das vias do município, ao lado da unidade de saúde. A medida visa implantar melhorias no tráfego do local.

A alteração foi feita somente no trecho ao lado do estacionamento do Hospital Municipal – para quem vem da Avenida Dr. Fernando Arens. Sendo assim, o restante da rua permanece tendo dois sentidos.

Segundo o diretor de Trânsito, Adhemar de Barros, o sentido único daquela parte da Rua Antônio Matheus entrou em vigor na quinta-feira (19).

“Queremos proporcionar um local mais seguro para os motoristas e pedestres, por isso, decidimos implantar a mão única nesse trecho. E, também tomamos essa decisão para que o novo sentido agilize a saída das ambulâncias e carros da Saúde da área do Pronto-socorro”, enfatizou.

Além disso, a solicitação da mudança também foi um pedido feito pelo vereador Melinho (DEM) ao Poder Executivo Municipal e de moradores locais. As mudanças já estão sinalizadas com placas e faixa de pedestres.