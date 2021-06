Prefeitura inicia a construção de Unidade Básica de Saúde do Ypê Amarelo

A Prefeitura de Mogi Guaçu deu início essa semana à construção da primeira Unidade Básica de Saúde do Jardim Ypê Amarelo, na zona norte da cidade. O projeto, com 226m² de área construída, será executado em espaço institucional de 1.260m² localizado no cruzamento das avenidas Georgina Theodoro de Oliveira e Maria Tereza Vedovello.

O prédio contará com recepção, almoxarifado, copa, dois consultórios médicos, salas de vacina, procedimentos e coletas, estocagem de medicamentos, inalação, esterilização, expurgo, administração e seis banheiros, sendo dois deles destinados para pessoas deficientes.

“Esse é mais um importante investimento em saúde que realizamos já nos primeiros meses de mandato”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Uma iniciativa que beneficiará de forma efetiva milhares de pessoas”.

A obra, realizada com recursos do tesouro municipal, custará R$ 334.904,69 e tem prazo de execução estimado em até 8 meses. Ela irá atender às cerca de 7.500 pessoas residentes nas 1.500 residências do bairro, assistidos atualmente pela UBS do Jardim Guaçuano.

“A saúde, especialmente nesse difícil momento que atravessamos, tem sido tratada com prioridade absoluta. Essa estrutura mais próxima das famílias dará mais qualidade, agilidade e conforto ao atendimento oferecido aos moradores do bairro”, explicou o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa. O município conta hoje com 21 unidades básicas de atendimento.