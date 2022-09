Prefeitura inicia construção de píer no Parque dos Ingás

Nesta semana, foram iniciadas as obras de construção do píer no Parque dos Ingás, no Centro. Em fevereiro, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) concedeu licença ambiental para que pudesse ser realizada a edificação do ancoradouro nas margens do Rio Mogi Guaçu. As Secretarias Municipais de Turismo, de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), de Serviços Municipais (SSM) e de Obras e Mobilidade (SOM) são as responsáveis pela execução do projeto.

O secretário de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno, contou que o serviço realizado pela Administração Municipal conta com apoio da iniciativa privada responsável pela doação das pedras do tipo matacão que já estão sendo colocadas no espaço.

“São pedras brutas, grandes e adequadas na aplicação deste tipo de ancoradouro, sendo elas, as responsáveis de darem o suporte da rampa de acesso do píer. Estas pedras são bem resistentes e na hipótese de o Rio Mogi Guaçu elevar o nível em período de chuvas, elas resistirão as correntezas”, comentou.

Píer

O secretário municipal de Turismo, Luiz Cláudio Soares de Paula, o Luca, explicou que a licença de intervenção da Cetesb se fez necessária porque o local é uma Área de Preservação Permanente (APP) sem supressão de fragmento de vegetação nativa. “É importante destacar que a soma das intervenções da APP não pode ultrapassar 1.000 m² por propriedade para implantação de acesso à água de pessoas e animais”, disse.

Ele disse também que o píer será um diferencial no Rio Mogi Guaçu. “Na sequência, iremos iniciar a estrutura propriamente do píer que pelo projeto prevê uma edificação de alvenaria com concreto e ferro, que será construído em área de 160,00 m² com 40 metros de extensão e cinco metros de largura”, contou.

Segundo ele, o local deve ser utilizado pela primeira vez no dia 23 de setembro, quando é comemorado o Dia do Rio. “Neste dia pretendemos fazer um passeio de barco pelo rio que será realizado com a embarcação saindo desta nova base do píer. A intenção é que seja um passeio com os alunos da rede municipal de ensino”, comentou.

Luca disse que o píer tem como objetivo oferecer mais um importante atrativo turístico para Mogi Guaçu e região. “Além de possibilitar a realização de passeios de barcos e caiaques e da prática de esportes náuticos, também servirá para os trabalhos do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Ambiental. No futuro, pretendemos explorar o espaço por meio do comércio de diversos ramos de atividades, o que irá gerar emprego e renda ao município”, finalizou.