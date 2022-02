Prefeitura inicia entrega de carnês de IPTU 2022

A Prefeitura de Artur Nogueira iniciou, no último dia 02 de fevereiro, a distribuição dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022. A entrega está sendo feita pelos Correios, no endereço de notificação cadastrado.

Esse ano, foram emitidos 19.440 carnês, que podem ser pagos em qualquer agência da rede bancária ou lotérica. Não haverá serviço de recebimento dos tributos no caixa da Prefeitura.

Os munícipes que desejarem quitar todo o carnê com 10% de desconto têm até o dia 10 de março para realizar o pagamento – data de vencimento da 1ª parcela. As demais parcelas vencem todo dia 10 de cada mês, até dezembro. Lembrando que o não pagamento até a data estipulada acarretará multa, juros e correção de valores.

VERSÃO ON-LINE

A versão on-line dos carnês também já está disponível para pagamento. O acesso e impressão podem ser feitos pelo site oficial da Prefeitura, pelo seguinte caminho: http://arturnogueira. sp.gov.br/site/ > IPTU > 2ª via IPTU.

Na hora do acesso, o munícipe deve informar a inscrição municipal do imóvel no campo indicado. O pagamento poderá ser realizado em qualquer agência da rede bancária, lotérica ou internet. Não haverá serviço de recebimento dos tributos no caixa da Prefeitura.

Pelo site, o morador também consegue acessar os serviços requerimento de isenção; certidão de lançamento de IPTU; revisões de metragem; isenção de IPTU; isenção de IPTU para entidades ou templos; e alteração cadastral.

A Administração ressalta que a arrecadação do IPTU serve, principalmente, para compor a receita tributária do município, sendo um dos principais impostos que garantem a arrecadação da Prefeitura e o financiamento dos serviços públicos. Com isso, dos 40% do valor arrecadado, é vinculado no mínimo 15% para a Saúde e 25% para a Educação, obrigatoriamente.