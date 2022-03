Prefeitura inicia entrega dos carnês de IPTU a partir do dia 15 de março

A Prefeitura de Mogi Guaçu vai iniciar, a partir da segunda quinzena de março, a distribuição dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da taxa de coleta de resíduos. Os carnês serão entregues, via Correios, nos endereços de correspondência que constam do cadastro municipal.

Neste ano, a Secretaria Municipal da Finanças emitiu cerca de 70 mil carnês e espera arrecadar aproximadamente R$ 33 milhões com os tributos. O morador que não receber o documento até a primeira semana de abril poderá acessar a 2ª via pelo Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços, e digitar a inscrição imobiliária.

O secretário municipal de Finanças, Paulo Roberto Campos Valim, explicou que o IPTU é um tributo importante para as contas do município, uma vez que toda a contribuição, diferentemente de outros impostos, fica na cidade. “O valor que o contribuinte paga do IPTU volta integralmente em investimentos para Mogi Guaçu em setores importantes, como saúde, educação, segurança e infraestrutura”, destacou.

Pagamento

A primeira parcela e a cota única dos tributos municipais, incluindo o IPTU e taxa de coleta de resíduos, terão os vencimentos nos dias 18, 19, 20 e 22 de abril. Quem optar pela cota única terá 8% de desconto no pagamento dentro do prazo. São nove parcelas. A 2ª parcela tem vencimento para o mês de maio e, assim, as datas de pagamentos seguem inalteradas até dezembro. Os pagamentos poderão ser realizados em qualquer agência bancária, casas lotéricas, aplicativos de celular e internet banking até a data de vencimento.

“Após este prazo, é recomendado que a atualização do boleto seja feita por meio do site da Prefeitura ou presencialmente no Departamento de Arrecadação, instalado no térreo do Paço Municipal”, esclareceu Paulo Valim.