PREFEITURA INICIA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO NA RUA JOAQUIM PINTO CATÃO

Foto: Ivair Oliveira

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, iniciou as obras de implantação de drenagem, esgoto e pavimentação asfáltica da Rua Joaquim Pinto Catão, no trecho entre a Rua Maranhão e estrada de acesso particular.

As obras incluem 5.236 m² de pavimentação, 489 m de drenagem e 615 m de esgoto sanitário e estão sob responsabilidade da empresa Atiça CSW Desenvolvimento Urbano.

A Prefeitura de Jaguariúna também concluiu no mês passado as obras de asfaltamento da Rua Sebastião Paes Almeida. O trecho, que tem 800 metros, liga os bairros Primavera, Pinheiros e Florianópolis, e cria uma nova rota de acesso, aliviando o trânsito próximo da escola Mário Bergamasco.