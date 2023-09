Prefeitura inicia obras da pista de skate modular no Distrito de Martinho Prado Júnior

Nesta sexta-feira, 15 de setembro, a Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou o serviço de preparação do terreno que irá receber uma pista de skate modular no Distrito de Martinho Prado Júnior. No momento, equipe da empresa Integrativa Comércio e Serviços LTDA, responsável pelo serviço, executa a concretagem do terreno. O trabalho terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

O espaço definido para a instalação do equipamento fica na Praça Gonçalo Fernandes de Lima, localizado na Rua Júlio Fernandes, s/n. O equipamento esportivo será instalado em parceria com Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo por meio do programa 100% Esporte Para Todos. O projeto foi uma conquista do agora vereador Raphael de Godoy Locatelli quando ele ocupava a função de secretário de Esporte e Lazer.

A construção da pista de skate tem como objetivo oferecer para a população do Distrito de Martinho Prado Júnior um local adequado para a prática esportiva da modalidade, ampliando a oferta de atividades físicas disponíveis, visando promover a melhoria da qualidade de vida e saúde dos moradores da região. A pista de skate ficará instalada numa conhecida área de lazer do distrito.

De acordo com o projeto, nesta etapa será construída uma base retangular de concreto armado, com dimensões de 25m x 15m, totalizando 375 metros quadrados que futuramente irá abrigar os equipamentos da nova pista de skate. Após a execução desta fase, caberá a Secretaria Estadual de Esportes, a instalação de cinco rampas, sendo uma de 45º, duas Quarter de 6 e 4,8 metros, uma Jump Ramp e uma Spine. Os investimentos previstos são de R$ 180 mil.