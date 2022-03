Prefeitura inicia obras em ponte interditada alvo de reclamações de moradores

A Prefeitura de Campinas (SP) deu início nesta segunda-feira (7) às obras em uma ponte interditada desde o fim de janeiro deste ano no Jardim Nossa Senhora de Lourdes que virou alvo de reclamações dos moradores do local. A administração municipal determinou o bloqueio para veículos depois de o Rio Capivari transbordar com as chuvas e causar danos à estrutura.