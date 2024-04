PREFEITURA INICIA PROJETO ‘CINEMA NO TEATRO’ A PARTIR DESTE SÁBADO

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, dá início neste sábado (13), a mais um projeto de fomento à cultura e ao entretenimento. Trata-se do ‘Cinema no Teatro’, uma iniciativa que prevê a exibição de filmes inédito que não entram em circuito das salas de cinema da região, utilizando, para isso, a nova estrutura implantada dentro do teatro “Tóride Sebastião Celegatti” do Centro Cultural.

Foram investidos cerca de R$ 68 mil para que a empresa Som e Vídeo Brazil, vencedora do chamamento público, instalasse o kit composto por um notebook, um projetor digital a laser e um telão retrátil. Os recursos aplicados para manutenção e modernização de sala de cinema vieram do repasse governamental proporcionado pela Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da covid-19.

Na estreia do ‘Cinema no Teatro, será exibido o filme ‘Ruas Silenciosas’, de Campinas. A sessão começa às 19h00. A entrada é gratuita e a classificação é 16 anos. Os ingressos são retirados na hora. O objetivo com esse projeto é proporcionar a experiência de estar dentro de um cinema, com imagem e sonorização que lhe são peculiares.